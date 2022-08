Nensi Pelosi sletjela u Tajpej, Kina digla borbene avione

TAJPEJ - Američki vojni avion u kojem je bila Nensi Pelosi, predsjednica Predstavničkog doma SAD, sletio je u Tajpej na Tajvanu, javlja BBC.

Tenzije su na vrhincu, a Pelosijeva je nakon slijetanja na Tajvan novinarima dala prvu izjavu.

Očekuje se da će Pelosi odsjesti u hotelu Grand Hyatt u Tajpeiju, gdje će prespavati. Ispred hotela održava se mali protest prokineske grupe koja se protivi njenom posjetu. Neki su držali transparente s natpisom "idi kući, ratna huškačice", prenosi BBC.

Tajvanski mediji javljaju da će se Pelosi sutra ujutro sastati s predsjednicom Tajvana Tsai Ing-wen, prije odlaska u tajvanski parlament, a poslijepodne u muzej ljudskih prava.

U međuvremenu, borbeni avioni ratnog vazduhoplovstva kineske Narodnooslobodilačke armije poletjeli su večeras po lokalnom vremenu u smjeru Tajvana, javlja kineska Centralna televizija. Radi se o avionima tipa Su-35 koji prelaze Tajvanski moreuz.

Chinese state broadcast alert: People’s Liberation Army airforce Su-35 warplanes are currently passing through Taiwan Strait. pic.twitter.com/MizzjuWs4H