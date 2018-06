Neobičan konkurs CIA na ćirilici

Američka Centralna obaveštajna agencija je na svom nalogu na Tviteru objavila konkurs za Amerikance koji govore ruski jezik, prenosi časopis „Njuzvik".

Korisnici interneta shvatili su ovu objavu na razne načine: mnogi su se odazvali na poziv, ali je bilo i onih koji su ismijali post, ili su odgovorili da, nažalost, nemaju američko državljanstvo.

Uz oglas je objavljen i lik muškarca koji drži tablicu s natpisom na ruskom jeziku: „Govorite li ruski?"

Tekst oglasa glasi: „Sve je u vašem znanju! Znate li ruski? Da li ste državljanin SAD s visokim obrazovanjem? Želite li da služite svojoj zemlji?"

​Oglas poziva sve koji su zainteresovani da posjete zvanični sajt CIA i da saznaju kakvi su uslovi rada u agenciji i mogućnosti napredovanja.

Pravnik i član Javne komore Rusije Ilja Remeslo naveo je da bi ovakav posao bio idealan za Leonida Volkova, šefa izbornog štaba Alekseja Navaljnog na izborima za predsjednika 2018. godine.

List podsjeća da su pristalice ruskog predsjednika Vladimira Putina u više navrata optuživale opozicionara Navaljnog za veze sa CIA.

„Njuzvik", ipak, konstatuje da je bilo i onih koji su se pozitivno izjasnili o oglasu. U komentarima ispod posta niz korisnika je ponudio svoje usluge, dok su drugi sa žaljenjem primjetili da ne mogu da pomognu, jer nemaju američko državljanstvo.

(sputnjik)

It’s all about what you know!

Do you know Russian?

Are you an US citizen with a college degree?

Do you have an interest in serving your country?



Please visit https://t.co/z00p2RxZLc to explore and apply for career and student opportunities! pic.twitter.com/KQ7bpL5d44