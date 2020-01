Neobičan manevar tenka T-72M1 u Indiji oduševio gledaoce parade

Neobična demonstracija sposobnosti indijskog T-72M1 ostavila je snažan utisak na korisnike Twittera.

U videu je kamera snimila akciju tenkova na jednom poligonu u Indiji. Borbena vozila pokrivena kamuflažnim uzorcima kretala su se velikom brzinom i pucali iz topa 125 mm.

Odjednom se jedan od tenkova okrenuo ulijevo i, probijajući se kroz prepreku, snažno se zaljuljao poput konja na zadnjim nogama, i to svega nekoliko metara pred publikom s gledaocima, dok je dugačka bačva s alatom strgala u nebo. Impresivan oblak bijele prašine dizao se u vazduh, prenosi "Kurir.rs".

Posjetioci koji su pratili "manevar" uopšte se nisu plašili i demonstraciju su primili sa oduševljenim aplauzom.

Prema Indijcima, manevar je izveden kao dio posebne demonstracije i ni na koji način nije ugrozio prisutne.

" I said turn left Rajiv ' ..the other left.. Indian T-72 demo pic.twitter.com/BM52nNH4yD