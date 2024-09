Neosvojiva ukrajinska tvrđava pred padom (VIDEO)

UGLJEDAR - Ruske snage počele su napad na istočni ukrajinski grad Ugljedar (ukrajinski Vuhledar), uporište koje je odolijevalo ruskim napadima od početka invazije 2022. godine, javljaju ruski blogeri i državni mediji, prenosi Reuters.

Ruske snage su u istočnoj Ukrajini u avgustu napredovale najbrže u posljednje dvije godine, uprkos ukrajinskom upadu u Kursk, koji je pokušao Moskvu prisiliti na odvraćanje trupa.

Ruski predsjednik Putin je rekao da je primarni taktički cilj Rusije zauzimanje cijele regije Donbas. Ruske snage su zauzele Ukrainsk 17.septembra, a sada su ušle u grad Ugljedar oko 80 kilometara južno od Pokrovska.

"Ruske su jedinice ušle u Ugljedar, počela je oluja", rekao je ukrajinski proruski vojni bloger Juri Podoljak, a više proruskih blogera je taj napad potvrdilo, prenosi "Jutarnji list".

Rusko ministarstvo obrane je saopštilo da su njihove snage porazile ukrajinske jedinice u nizu mjesta, uključujući i Ugljedar, te da su poboljšali svoje taktičke položaje.

Video snimak na ruskim državnim medijima prikazuje Ugljedar, grad koji je prije rata imao više od 14.000 stanovnika, a sada je pod teškim artiljerijskim i vazdušnim bombardovanjem

The Ukrainian Armed Forces have begun withdrawing units from Ugledar. The Russian army has almost surrounded the city — because of this, the Ukrainians are trying to quickly leave the settlement in small groups along the road to Bogoyavlenka. We have collected the main… pic.twitter.com/C26lBPlEjO