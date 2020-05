Neredi na ulicama Mineapolisa zbog smrti Afroamerikanca tokom hapšenja

Policija u Mineapolisu upotrijebila je suzavac tokom sukoba sa nekoliko stotina građana koji su protestovali zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda.

On je preminuo u ponedjeljak za vrijeme policijskog privođenja u tom gradu.

Građani su se okupili u ulici u kojoj je Flojd preminuo uzvikujući:

"Ne mogu da dišem", i "Podigao sam ruke, nemoj da pucaš".

Tokom protestne šetnje do Treće policijske stanice njih nekoliko oštetilo je prozore na toj zgradi, ispisivalo grafite i oštetilo jedno patrolno vozilo – zbog čega je policija, u opremi za razbijanje demonstracija, upotrijebila suzavac.

Okupljanju građana prethodila je objava da su četvorica policajaca umiješana u hapšenje Džordža Flojda, koji je preminuo u policijskom pritvoru, otpuštena iz službe.

Slučaj je privukao pažnju javnosti, pošto su očevici snimili i na društvenim mrežama objavili video snimak intervencije, koji prikazuje policajca - bijelca - kako kleči osumnjičenom muškarcu - crncu - na vratu, dok ga ovaj upozorava da ne može da diše, prenosi "Glas Amerike".

Čarls Mekmilan, jedan od očevidaca tragedije koja se dogodila u ponedjeljak, rekao je da su policajci pokušavali da ubace osumnjičenog u zadnji dio patrolnog vozila. Posvjedočio je i da je čuo da im je muškarac, koga su privodili, rekao da je klaustrofobičan.

Očevidac je prenio da je, u trenucima dok mu je na vratu bilo policajčevo koljeno, osumnjičeni dozivao majčino ime, i onda je preminuo.

"Tužno je, jer to nije trebalo da se dogodi", rekao je Mekmilan.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se neidentifikovani policajac koji se oglušivao o molbe.

"Molim te, molim te, ne mogu da dišem. Molim te, čovječe", bile su muškarčeve riječi upućene policajcu - zabilježeno je na snimku, piše agencija AP.

Poslije nekoliko minuta, jedan od policajaca govori muškarcu da se opusti. Prolaze minuti i on ostaje nepomičan usljed zahvata policajca koji ga je u tom položaju držao još nekoliko minuta.

Okupilo se nekoliko očevidaca, a pojedini su događaj snimali mobilnim telefonima. Postajali su uznemireniji kada je muškarac upućivao policajcu molbe da prestane. Jedan od njih, vidi se na snimku, policajcima je rekao da bi trebalo da ga puste da diše. Drugi je dobacio da bi mu trebalo provjeriti puls.

"To je prava odluka", komentar je koji je Džejkob Frej, gradonačelnik Mineapolisa, objavio na društvenoj mreži Twitter povodom otpuštanja četvorice policajaca.

Gradonačelnik Minepolisa uputio je poruke izvinjenja afroameričkoj zajednici u Mineapolisu.

"Biti crnac u Americi ne bi trebalo istovremeno da znači i smrtnu presudu. Čitavih pet minuta posmatrali smo bijelog policajca. koji koljenom pritiska vrat osobe koja je crnac. Pet minuta. Kada čuješ nečiji poziv upomoć - od tebe se očekuje da pomogneš. Ovaj policajac omanuo je, u najosnovnijem, ljudskom smislu", napisao je Frej na društvenoj mreži Facebook.

Policija je saopštila da je preminuli muškarac odgovarao opisu osobe osumnjičene u slučaju falsifikovanja u prodavnici prehrambenih proizvoda, kao i da se opirao hapšenju.

Stručnjaci za primjenu sile u policijskim intervencijama ukazuju da nema sumnje da je preminuli muškarac previše dugo proveo pod zahvatom. Smatraju da je osumnjičeni bio pod kontrolom i da se više nije opirao.

#GeorgeLloyd Minneapolis Police took his life & treated him like he was nothing while putting him on the stretcher. This was a crime, a murder & the crime scene wasn’t preserved. No one stayed. They just got into their vehicle & drove off. #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/UmkTufbI8F