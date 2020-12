Neredi na ulicama Vašingtona - sukob Trampovih pristalica i Antife

VAŠINGTON - U Olimpiji, glavnom gradu savezne države Vašington, izbili su sukobi između pristalica američkog predsjednika Donalda Trampa i pripadnika Antife.

Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi kako su Trampove pristalice u obračunu američkim zastavama udarali članove Antife, ljevičarske organizacije koja je posljednjih godina prisutna na mnogim protestima u Americi, prenosi B92.

Prijavljena je i pucnjava, a na snimcima se vidi da su neki od učesnika sukoba imali u ruci oružje.

Policija je saopštila da je uhapsila osobu za koju se sumnja da je tokom nereda pucala iz vatrenog oružja, prenio je RT.

Tokom sukoba, jedna grupa maskiranih demonstranata bacala je suzavac.

Poslije intervencije policije, situacija se smirila, a pripadnici bezbjednosnih snaga su ostali da dežuraju na ulicama.

Another angle of the first brawl that broke out between Portland/ Washington protesters and counter protesters for Back the blue and President Trump #Portland #PortlandProtests #Washington #antifa #fight pic.twitter.com/vReXEomlfQ