Neredi u Indiji zbog rušenja džamije, četvoro mrtvih

Najmanje četiri osobe poginule su u neredima na sjeveru Indije nakon što su vlasti srušile džamiju, tvrdeći da je izgrađena ilegalno, piše BBC.

Nasilje je izbilo u gradu Haldwani u pokrajini Uttarakhandu, nakon akcije rušenja džamija i drugih ilegalnih građevina. Vlasti su saopštile da je akcija pokrenuta kako bi se uklonile nezakonite građevine, uključujući džamiju i susjednu medresu (vjersku školu).

No, lokalni muslimani koji su se molili u džamiji smatraju takav potez neopravdanim i nepravednim.

Stotine prosvjednika i policajaca povrijeđeno je u sukobima koji su izbili juče naveče, a potvrđene su smrti četiri osobe..

Na snimkama se vidi kako protestanti pale vozila i bacaju kamenje, a policija na njih ispaljuje suzavac.

This is not Baghdad or Kabul - this is a police station being burnt to the ground by a Muslim mob in Haldwani, India, in response to a court order to remove an illegal Madrasa. More than 60 policemen have been seriously injured. Demography is destiny. pic.twitter.com/AOhiUviDVz