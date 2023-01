Neriješena otmica i ubistvo: Ko je bila djevojčica po kojoj je nazvan sistem Amber alert

Amber Hagerman je 13. januara 1996. godine oteta sa svog bicikla i natjerana da uđe u crni kamionet. Imala je samo devet godina. Njeno tijelo je pronađeno četiri dana kasnije, ali pravde još nema.

Amber je oteta u Arlingtonu u Teksasu dok se sa svojim bratom Rikijem vozila biciklom na parkingu napuštene prodavnice.

Riki je odlučio da se vrati do dedine i babine kuće, ali prije nego što je Amber htjela da mu se pridruži, čovjek koji je vozio crni kamionet zgrabio ju je sa bicikla, stavio u isti i odvezao.

Stariji čovjek, koji je otmicu vidio iz svog dvorišta, rekao je policiji da je vidio crni kamionet iz 1980-ih ili 90-ih parkiran ranije u obližnjoj praonici prije nego što se napadač dovezao, oteo Amber i odvezao se ka centru Arlingtona, daleko od obližnjeg autoputa 360.

Četiri dana kasnije, čovjek koji je šetao svog psa pronašao je Amberino tijelo blizu potoka, nekoliko kilometara udaljeno od parkinga gdje je oteta. Vrat joj je bio prerezan.

Detektiv Ben Lopez sjeća se tog datuma. Bio je patrolni oficir u to vrijeme.

"Tih prvih nekoliko dana proveli smo sve vrijeme tražeći Amber", rekao je detektiv Lopez, koji i danas prati svaki trag.

"Nastavljamo da radimo na slučaju. Još uvijek istražujemo svaki od tih tragova, navodi on".

Na hiljade dojava policiji stiglo je tokom godina, većina u nedjeljama i mjesecima nakon što je Amber nestala.

Nekolicina ih i dalje zove svakog mjeseca. Uprkos svemu tome, zvaničnici kažu da nisu bliže rješavanju ovog slučaja.

Policija vjeruje da je osumnjičeni bio lokalni mještanin.

"To je veoma usamljena oblast u kojoj je pronađeno njeno tijelo. Morali biste da budete donekle upoznati s tim područjem da biste znali gdje je taj potok", rekao je načelnik policije u Arlingtonu Grand Gildon, prenosi People.

"Da li je postojala veza sa tom lokacijom? I da li je taj neko imao razloga da se vrati u centar grada? Oduvijek se mislilo da je najlakši način da se izađe iz tog područja bio da se ode na autoput 360", dodao je.

Today marks the 25th Anniversary of the abduction of 9 year old Amber Hagerman. Amber's body was found 4 days later in far north Arlington and this case has remained open ever since. We have combed over 7,000 tips but none have led us to the proof we need to find the murderer. pic.twitter.com/cc3hITZ0PE