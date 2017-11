Nesreća u Britaniji: Sudarili se avion i helikopter u vazduhu

LONDON - Avion i helikopter sudarili su se u Velikoj Britaniji iznad Bakingemšira, javljaju britanski mediji.

Hitne službe, vatrogasci i policija stigli su na teren oko 12 sati po lokalnom vremenu kako bi istražili sudar u vazduhu pokraj Ajlesburija u Bakingemšira.

Službenici strahuju da je smrtno stradalo nekoliko ljudi. Portparol policije Tomas Vali izjavio je:

"Odjel za istragu avionskih nesreća poslao je osoblje na teren. Prioritet nam je spašavanje života i u toku je potraga za preživjelima", prenosi index.hr.

Policija je zatvorila saobraćaj u području nesreće te objavila da uzrok sudara još nije poznat.

A plane has come down at Waddesdon Hill - currently at scene. More to come as we have it pic.twitter.com/ZLl51n6JnP