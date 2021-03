Nesreća u Kaliforniji, najmanje 15 poginulih

Više od 15 ljudi poginulo je u nesreći u blizini američko-meksičke granice u Kaliforniji.

Kako javljaju američki mediji, nesreća se dogodila u utorak ujutro, po lokalnom vremenu, prenosi B92.

Sudar se dogodio oko 6:30 ujutro oko 10 milja sjeverno od američko-meksičke granice u mjestu Kaleksiko i oko 100 milja istočno od San Dijega, navodi se u saopštenju policije.

Prema riječima direktorke Hitne pomoći lokalnog medicinskog centra, oko 27 ljudi bilo je u terenskom vozilu kada je udario u kamion napunjen šljunkom na auto-putu.

