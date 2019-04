Nesreća u Kini: Voz udario u kuću, šestoro mrtvih

PEKING - Teretni voz je iskočio iz šina u centralnoj Kini i udario u kuću, ubivši dvoje stanara kao i šest članova posade voza, saopštile su danas lokalne vlasti.

Do nesreće je došlo sinoć, a tijela poginulih su pronađena jutros.

Fotografije prikazuju lokomotivu i 14 vagona ispod pruge, u podnožju djelimično razorene zgrade.

Voz je prevozio minerale aluminijuma. Pokrenuta je istraga o uzrocima nesreće.

6 people missing including 4 crew members and 2 villagers after a freight train operated by Chinalco derailed in C China’s Henan Province on Wednesday night. The train reportedly derailed at the company’s special railway entrance and overturned before crushing a nearby home. pic.twitter.com/ulYUdn0hyz