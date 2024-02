Nestaju naselja, najmanje 112 mrtvih: Gori više od 90 požara (VIDEO)

​SANTIJAGO - U šumskim požarima koji su zahvatili centralni Čile poginulo je najmanje 112 ljudi, a stotine se vode kao nestale, priopćile su vlasti u nedjelju, dok je predsjednik Gabriel Boric upozorio da se zemlja suočava s "tragedijom vrlo velikih razmjera".

Šumski požari koji su izbili prije nekoliko dana prijete vanjskim ivicama Vina del Mara i Valparaisa, dva obalska turistička grada zapadno od glavnog grada Santiaga, u kojima živi više od milion stanovnika.

"Reutersovi" snimci dronom u području Vina del Mar pokazuju cijela spaljena naselja, stanovnici traže preživjele između ostataka izgorjelih kuća, a ulice su pune uništenih automobila.

Čileanske vlasti uvele su policijski sat u najteže pogođenim područjima i poslale vojsku da pomogne vatrogascima u suzbijanju požara.

Čileanska medicinska služba saopštila je da je 99 ljudi poginulo u požarima, a identifikovana su 32 tijela.

