Nestala kćerka osnivača dva tehnološka giganta (FOTO)

SAN FRANCISKO - Mint Baterfild, kćerka osnivača dva tehnološka giganta Slack i Flickr nestala je tokom vikenda.

Šesnaestogodišnjakinja je posljednji put viđena u Kaliforniji, sjeverno od San Franciska, a sumnja se da je pobjegla.

I don’t ask for your help often, but I need it now…my friend’s 16-year-old has gone missing. Please spread this far and wide, and if you have any information about their whereabouts, call the number on this flyer. pic.twitter.com/CPIbwf2Ik4