Nestala podmornica sa turistima, trebalo da priđe olupini Titanika (FOTO)

BOSTON - Podmornica u kojoj su se nalazili turisti nestala je u Atlantskom okeanu.

Podmornica je trebalo da priđe olupini Titanika.

Akcija pronalaska podmornice i spasavanja putnika je u toku, javio je BBC.

BBC navodi da im je iz Obalske straže Bostona saopšteno da pokušavaju da lociraju podmornicu. Navodi se da nije poznato koliko je ljudi bilo u njoj prilikom nestanka.

