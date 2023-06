Nestala podmornica već bila "pod lupom" zbog bezbjednosti

Turistička podmornica koja je nestala tokom istraživanja olupine Titanika ranije je bila meta pritužbi na bezbjednost od strane zaposlenog u OceanGateu, matičnoj kompaniji koja je vlasnik podmornice i vodi turističke ekspedicije olupine. Taj službenik se posebno žalio da podmornica nije bila sposobna da se spusti na tako ekstremne dubine prije nego što je otpušten, piše "The New Republic".

Prema sudskim dokumentima u slučaju iz 2018. godine, do kojih je došao "The New Republic", zaposleni u OceanGateu, Dejvid Lokridž, pilot podmornice, izrazio je zabrinutost za njenu bezbjednost. Prema saopštenju za štampu, Lokridž je u to vrijeme bio direktor pomorskih operacija, "odgovoran za bezbjednost cijele posade i klijenata".

Zabrinutost koju je izrazio izašla je na vidjelo kao dio slučaja kršenja ugovora koji se odnosi na to da je odbio da izvrši testove ranih modela podmornice s ljudskom posadom zbog bezbjednosnih razloga. Lokridž je otpušten, a onda ga je OceanGate tužio zbog odavanja povjerljivih informacija o podmornici Titan. Kao odgovor, on je podnio prinudnu protivtužbu u kojoj je tvrdio da je nezakonito otpušten zbog toga što je bio uzbunjivač o kvalitetu i bezbjednosti podmornice.

Lokridž je, u svojoj protivtužbi, naveo da je "umjesto da se bavi njegovim problemima, OceanGate je po kratkom postupku prekinuo Lokridžov posao u nastojanju da ga ućutka i da izbjegne rješavanje pitanja bezbjednosti i kontrole kvaliteta".

U protivtužbi je navedeno da:

S obzirom na preovlađujuće nedostatke u prethodno testiranom modelu 1/3 razmjere, i vidljive nedostatke u uzorcima ugljenika za Titan, Lokrdidž je ponovo naglasio potencijalnu opasnost za putnike jer je podmornica dostigla ekstremne dubine. Stalni ciklus pritiska slabi postojeće nedostatke što dovodi do velikih rascjepa ugljenika. Nedestruktivmna testiranja bila su ključna za otkrivanje takvih potencijalno postojećih nedostataka kako bi se osigurao čvrst i bezbijedan proizvod za bezbjednost putnika i posade.

Protivtužba takođe opisuje sastanak kompanije OceanGate u Everetu, u Vašingtonu, s inženjerskim osobljem gdje je "nekoliko osoba izrazilo zabrinutost direktoru inženjeringa". Izvršni direktor OceanGatea, Stokton Raš, zatražio je od Lokridža da izvrši inspekciju kvaliteta Titana.

Po žalbi:

Tokom narednih nekoliko dana, Lokridž je radio na svom izvještaju i tražio papirologiju od direktora inženjeringa u vezi sa dizajnom okvira za prikaz i rezultatima ispitivanja pritiska na prozoru Titana, zajedno sa drugim ključnim informacijama. Lokridž je naišao na neprijateljstvo i uskraćivanje pristupa neophodnoj dokumentaciji koja je trebalo da bude slobodno dostupna kao dio njegovog procesa inspekcije, prenosi "Telegraf".

Lokridž je u početku usmeno izrazio zabrinutost u vezi sa bezbjednošću i kvalitetom Titana izvršnom rukovodstvu OceanGatea, ali su te zabrinutosti ignorisane. Lokridž je "identifikovao brojne probleme koji su predstavljali ozbiljnu zabrinutost za bezbjednost i ponudio korektivne mjere i preporuke za svaki". Posebno je bio zabrinut zbog "nedestruktivnih ispitivanja koja su obavljena na trupu Titana", ali mu je "u više navrata rečeno da ne može da se uradi skeniranje trupa ili veza da bi se provjerilo da li ima raslojavanja, poroznosti i šupljina dovoljnog prijanjanja lijepka koristi se zbog debljine trupa." Takođe mu je rečeno da ne postoji oprema koja bi mogla da sprovede takav test.

Nakon što je Lokridž izdao svoj izvještaj o inspekciji, zvaničnici OceanGatea sazvali su sastanak 19. januara 2018. sa generalnim direktorom, direktorom ljudskih resursa, direktorom inženjeringa, Lokridžom i operativnim direktorom.

Po žalbi:

Na sastanku je Lokridž otkrio zašto mu je odbijen pristup informacijama o prozoru za prikaz od Inžinjerskog odeljenja - prozor za prikaz na prednjem dijelu podmornice izgrađen je samo do sertifikovanog pritiska od 1.300 metara, iako je OceanGate namjeravao da spusti putnike do dubine od 4.000 metara. Lokridž je saznao da će proizvođač prozora za prikaz sertifikovati samo do dubine od 1.300 metara zbog eksperimentalnog dizajna prozora za prikaz koji je obezbijedio OceanGate, a koji je bio van standarda posuda pod pritiskom za ljudsku okupaciju (PVHO). OceanGate je odbio da plati proizvođaču da izgradi vidikovac koji bi zadovoljio potrebnu dubinu od 4.000 metara.

Za referencu, procjenjuje se da Titanik leži na dnu okeana na dubini od skoro 3.900 metara.

Putnici koji plaćaju ne bi znali ili bili obaviješteni o Lokridžovim zabrinutostima, prema njegovim žalbama. Takođe ne bi bili obaviješteni "da se opasni zapaljivi materijali koriste u podmornici". Lokridž je ponovo izrazio zabrinutost zbog Titana. Ali OceanGate se nije pozabavio tim problemima i Lokridž je otpušten.

Slučaj između Lokridža i OceanGatea nije napredovao mnogo dalje, a nekoliko mjeseci kasnije dvije strane su se nagodile.

Od utorka, obalska straža je saopštila da je pretraženo više od 30.000 kvadratnih kilometara otkako je podmornica Titan nestala u nedjelju popodne. Navodi se da je u njoj pet ljudi, a podmornica je imala mogućnost da bude pod vodom oko 96 sati, navodi "TheGuardian".