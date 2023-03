Nestala prije 31 godinu pa je našli u Portoriku

Patrisia Kopta, žena iz Pensilvanije, pronađena je u staračkom domu u Portoriku više od 30 godina nakon što je nestala. Inspektori tokom potrage nisu uspijevali doći do korisnih saznanja te je žena proglašena mrtvom.

Na konferenciji za novinare je otkriveno kako je Kopta neko vrijeme lutala sjevernim Portorikom prije nego što je 1999. godine odvedena u dom za odrasle osobe.

Nekada poznata kao ulična propovjedač u svom rodnom gradu, prvo je tajila svoju prošlost dok je bila u Portoriku. Ali, počela je otkrivati pojedinosti jer je patila od demencije, rekao je zamjenik načelnika policije Brajan Kolep. Socijalna radnica u domu je prikupila dovoljno informacija o ženi kako bi upozorila vlasti. DNK test je i službeno potvrdio njen identitet, piše "AP".

Njen suprug Bob Kopta (82) i sestra Gloria Smit (78) iznijeli su detalje o životu nestale žene. Patrisia je bila poznata po nadimku "Vrabac" (The Sparrow) zbog svoje slabe građe te je često hodala po parkinzima i prometnim cestama kako bi upozorila prolaznike i vozače na smak svijeta.

Međutim, prije nego što je počela propovijedati, Patrisia je bila studentica koja je radila kao model i instruktor plesa. Njena 78-godišnja sestra se prisjetila kako je Patrisia sa svojim prijateljima često odlazila na odmor u Portoriko prije nego što se udala.

"Jednostavno je voljela okean, plažu, toplo sunce" ispričala je Gloria za "AP". Tvrdi kako je njena sestra nakon deset godina napustila posao u staklarskoj fabrici zbog migrena za koje su ljekari tvrdili da su prouzrokovane stresom. Promijenila posao, a onda su članovi porodice počeli primjećivati promjene na njoj.

Patricia Kopta, a well-known Pittsburgh street preacher known as "The Sparrow," was found alive in Puerto Rico more than three decades after she went missing. READ MORE: https://t.co/ztb0ZFkRk1 pic.twitter.com/t1XgY71lAe