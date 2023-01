Nestala radioaktivna kapsula, vlasti objavile uzbunu (VIDEO)

PERT - U Zapadnoj Australiji u toku je hitna potraga za nestalom sićušnom kapsulom koja sadrži radioaktivnu supstancu zvanu cezijum-137.

Vlasti su rekle da se kapsula sa radioaktivnim cezijumom-137, koji se koristi u rudarstvu, izgubila na putu do prijestonice države Perta.

Indicent je doveo do izdavanja uzbune na radijaciju u nekoliko oblasti Zapadne Australije u subotu.

Vlasti najveće države Australije izdale su u petak upozorenje u vezi "radioaktivne hemijske opasnosti" u više područja, uključujući Pert.

An urgent search is under way in Western Australia after a capsule containing radioactive Caesium-137 went missing along a distance of 1,400km. This is a 3D printed representation [more: https://t.co/jPGfp6QPjw] [ u/mr_finley_: https://t.co/HZ5kujLLqh]pic.twitter.com/ibtzRvLa5Q