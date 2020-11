Nestalo im alkohola na žurki pa pili sredstvo za dezinfekciju

Sedam osoba je umrlo, a dvoje je u komi, nakon što su u četvrtak popili sredstvo za dezinfekciju ruku kada im je ponestalo alkohola na žurki u selu Tomor u Rusiji.

Prve žrtve bile su 41-godišnjakinja i dvojica muškaraca starih 27 i 59 godina. Šestoro ljudi sa žurke su avionom hitno transportovai u glavni grad regije Jakutsk.

Juče su preminula još tri muškarca starosti 28, 32 i 69 godina, a danas je zabilježen još jedan smrtni slučaj, piše "Dejli mejl".

"Registrovano je devet slučajeva trovanja sredstvima za dezinfekciju, uključujući sedam fatalnih", rekao je federalni nadzornik javnog zdravlja.

