Nestanak jedne osobe 11. semptembra i danas je bizarna tajna

Dvije zgrade, dva aviona i hiljade mrtvih ljudi. To su prve stvari koje ljudima padnu na pamet kada im spomenete 11. septembar 2001. godine. Međutim, jedan nestanak krije mnogo veće tajne. Doktoka Sneha En Filip poslednji put je viđena dan prije terorističkih napada na njujorški Svetski trgovinski centar.

S obzirom na to da je živjela u neposrednoj blizini kula bliznakinja, i da je bila doktorka u obližnjoj bolnicikoja je uvijek voljela da pomogne drugima, njena porodica bila je uvjerena da je i ona umrla u napadu i da zbog toga njeno tijelo nikada nije pronađeno.



Rođena u Indiji, odrasla je u Njujorku, studirala je u Čikagu gdje je upoznala svog budućeg supruga Rona Libermana. Nedugo nakon završetka studija su oboje počeli da rade u njujorškim bolnicama i živjeli su zajedno u luksuznom stanu.



Liberman je kasnije ipričao da je na dan nestanka bila slobodna, a sigurnosne kamere obližnje radnje su je posljednji put snimile u noći 10. septembra. Ron se vratio iz bolnice poslije ponoći, ali ga supruga nije sačekala.



On je bio uvjeren da je u izlasku, kao što se to obično dešavalo. Slijedećeg dana, na dan terorističkih napada, Liberman se u stan kasno vratio, ali supruge i dalje nije bilo.



Policiji je prijavio nestanak, ali je Sneha En tek bila jedna od hiljade nestalih Amerikanaca koji su vjerovatno poginuli u terorističkom napadu. U nedjeljama nakon napada plakatima je bilo oblijepljen komšiluk, a porodica je molila za bilo kakve informacije.



U poplavi nestalih, nestanak jedne osobe utopio se u masi. Njen nestanak bio je jedini koji nije bio direktno povezan s terorističkim napadima.



Liberman je shvatio da mu policija ne pomaže dovoljno i potražio je usluge privatnog detektiva. Zaposlio je bivšeg agenta FBI-a Kena Galanta, nakon čega su se njih dvojica "bacila" na privatnu istragu kako bi otkrili konačnu sudbinu mlade doktorke.

Nadzorne kamere iz zgrada u kojoj je živjela na sam dan terorističkih napada snimile su ženu kako ulazi u zgradu i nekoliko minuta kasnije izlazi. Porodica je tvrdila da jako liči na njihovu nestalu ćerku, ali Liberman nije mogao sa sigunošću da kaže da je riječ o njegovoj supruzi.



Galant je neko vrijeme mislio da je Sneha En iskoristila haos u Njujorku nakon napada kako bi pobjegla i napustila zauvijek svoj stari život, ali policija nije uspjela da otkrije nikakve tragove koji bi ukazali na takvu mogućnost.



Liberman i Galant su kasnije zaključili da je Sneha potrčala u pomoć unesrećenima u napadu i da je umrla tokom urušavanja tornjeva.



Policija duže vrijeme nije stigla da istraži njen nestanak, ali su kasnije istragom utvrdili neke dosta neobične činjenice koje su bacile potpuno novo svijetlo na život naizgled ugledne i uspešne doktorke.



Ranije, tokom godine, bolnica gdje je radila obavestila ju je da neće dobiti produženje ugovora o radu zbog problema s alkoholom. Nedugo nakon što joj su joj iz bolnice to saopštili, Sneha je otišla u izlazak zbog kog je završila u zatvoru.



Policiji je ispričala da ju je kolega s posla neprimjereno dodirivao tokom izlaska, ali je tužilaštvo odbilo tu tvrdnju stavljajući joj na teret da je lažno prijavila kolegu.



Ponudili su joj odbacivanje svih optužbi ako povuče svoju prijavu, ali ona to nije prihvatila. Nedugo nakon toga je prestala s radom u bolnici, ali je na svu sreću uspjela da dobije posao u drugoj bolnici gdje je nastavila po starom.



Opet je na poslu imala problema s alkoholom, a zatim je suspendovana jer nije otišla na dogovoreni sastanak sa savjetnikom za zavisnost. U to vrijeme je počela da izlazi po gej barovima i često ih je napuštala u društvu žena koje je tamo sretala, po riječima ljudi iz policije.



Porodica je optužila policiju da spekulišu s minimalnim informacijama i da ona nikad nije imala problema s alkoholom, bar ne u bolnici. Otkaz je, tvrdi porodica, dobila zato što je upozoravala na rasističku politiku bolnice.



Uslijedile su godine suđenja i sve se završilo kada je žalbeni sud donio odluku da je Filip poginula dok je pomagala unesrećenima u napadu. Krajem januara 2008. godine je i službeno odlučeno da je ona 2.751. žrtva terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku.



Njeno ime se danas nalazi se na spomeniku izgrađenom na temeljima nekadašnjih kula bliznakinja.



Posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni, a Sneha je po tome jedna od hiljada ljudi čija su tela uništile hiljade tona čelika koje su se sručile na njih. (express.hr)