Nestao avion sa 28 ljudi

MOSKVA - Ruski avion An-26 sa 28 ljudi nestao je na Kamčatki tokom leta iz grada Petropavlovsk-Kamčatski prema Palani, saopšeno je iz službi za hitne intervencije.

Proglašena je uzbuna i angažovani su helikopter i vojnici Ministarstva odbrane.

Ministarstvo za vanredne situacije priprema operaciju potrage i spasavanja.

U avionu je šest članova posade i 22 putnika, uključujući jedno dijete.

Plane with 29 people on board goes missing in Russia's Far East https://t.co/Ss2Bia4B4D