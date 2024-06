Nestao avion sa potpredsjednikom Malavija i još 9 osoba

Avion koji je prevozio potpredsjednika Malavija Saulosa Čilima i još devet osoba je nestao, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika.

Avion Odbrambenih snaga Malavija “nestao je sa radara” nakon što je u ponedjeljak ujutru napustio prijestonicu Lilongve, dodaje se u saopštenju.

Predsjednik je naredio operaciju potrage i spasavanja nakon što zvaničnici vazduhoplovstva nisu mogli da kontaktiraju letjelicu.

Prayers for the Vice President of Malawi and everyone in the Aircraft pic.twitter.com/aoYe6HuVMB