Nestvarne scene: Evropa pod vodom, u Africi pao snijeg (FOTO/VIDEO)

JOHANSEBURG - Velika količina snijega pala je u određenim krajevima Južnoafričke republike, dok se Evropa davi u poplavama koje je izazvao ciklon Boris.

Johanesburg i okolni gradovi potpuno su blokirani nakon što je u ovom dijelu svijeta napadao snijeg i napravio pokrivač visine od dva metra, prenose svjetski mediji.

Južnoafrička služba za vrijeme izdala je više upozorenja za subotu, naglašavajući mogućnost snijega, jakih kiša i snažnih vjetrova širom nekoliko provincija. Zajednice se mogu suočiti s izolacijom, prekidima u uslugama i opasnim uslovima vožnje uslijed ovih ekstremnih vremenskih prilika. Stanovništvu se savjetuje da ostanu budni i pripreme se za moguće prekide, prenosi "news24". Upozorenje na snijeg sinoć je bilo na nivou šest, međutim od jutros je podignuto na nivo osam.

Mnoge ljude su obilni sniježni nanosi poprilično iznenadili, a "iol.co.za" prenosi ispovijesti onih koji su zbog toga ostali zaglavljeni u snijegu.

Šantal Pilej (46) vraćala se iz Johanesburga u svoj dom u Čejs Valej, u Pietermaritzburgu, sa mužem, 71-godišnjom majkom i troje djece uzrasta 19, 16 i 13 godina.

"Napustili smo Johanesburg u 16.30 u petak. Stigli smo u Harismit oko 19.30 i tek tada saznali da je cijeli N3 zatvoren zbog snijega", rekla je Pilej.

URGENT TRAFFIC UPDATE https://t.co/mVil5Vmr2Y #ArriveAlive #Snow @KZNTransport @N3Route @Dotransport @TrafficRTMC @SAPoliceService Due to heavy snowfall, ice, and rain, multiple roads in KwaZulu-Natal are closed or experiencing slow traffic. ROAD CLOSURES: - R74 (Harrismith… pic.twitter.com/xUmSWHDsDm