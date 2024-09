Nestvarni snimci iz Austrije: Ljudi se probijaju kroz smetove, najgore tek dolazi

BEČ - Nestvarne scene iz Austrije, gdje je za manje od 24 sata palo više od metar snijega kruže društvenim mrežama!

Na snimcima se vidi kako se mještani Obertauerna jedva probijaju kroz smetove, snijeg je gotovo potpuno zatrpao kuće, a automobili su potpuno zatrpani snijegom.

Zapadne planinske oblasti Austrije takođe su zadesile snježne padavine. Visina snježnog pokrivača u oblasti Tirola iznosi oko metar. Nevrijeme je uslijedilo poslije temperatura od 30 stepeni prošle nedjelje i dovelo je do obustavljanja saobraćaja i tekućih spasilačkih operacija za čovjeka koji je nestao nakon lavine.

Vjetrovi su duvali brzinom od skoro 150 kilometara na jugu zemlje, piše Telegraf.

Vatrogasci u Beču reagovali su na oko 150 incidenata koji se odnose na ruševine i uklanjanje vode iz poplavljenih podruma dok je samo u regionu Štajerske 4.000 domova bez struje. Došlo je i do drastičnog zahlađenja s obzirom na to da je temperatura i ispod 10°C.

Kancelar Karl Nehamer upozorio je danas da vrhunac olujnog udara tek predstoji.

Diepste winter in de oostelijke Alpen. In #Obertauern #Salzburg is inmiddels 80 cm gevallen en het blijft maar sneeuwen! Via Marco Kaschuba FBhttps://t.co/smP1eYYTa8 pic.twitter.com/oHVJaWFRSz