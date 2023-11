Netanijahu: Nema mjesta u Gazi do kojeg nećemo stići

TEL AVIV - Nema mjesta u Pojasu Gaze do kojeg izraelska vojska neće stići, upozorio je danas izraelski premijer Benjamin Netanijahu tokom posjete bazi za obuku Izraelskih odbrambenih snaga Zikim, u blizini Pojasa Gaze.

"Nema mjesta u Gazi do kojeg nećemo doći. Nema skrovišta, skloništa, utočišta za Hamasove ubice. Doći ćemo tamo, uklonićemo Hamas i vratićemo kući naše taoce - to su naše dvije svete misije", rekao je Netanijahu, a prenosi Tajms of Izrael.

On je dodao da je sinoć ponovo razgovarao sa američkim predsjednikom Džozefom Bajdenom i poručio da Izrael neće odustati, da će uništiti Hamas i ostvariti potpunu pobjedu.

"Da li se sećate kada su rekli da nećemo upasti u Gazu? Upali smo. Rekli su da nećemo stići do periferije grada Gaze, stigli smo. Rekli su da nećemo ući u (bolnicu) Šifu, ušli smo“, rekao je Netanijahu u video izjavi, koju je objavio njegov kabinet.

On je to izjavio nakon što su izraelske snage upale na teritoriju najveće bolnice u Pojasu Gaze Al-Šifa, gdje su, kako su navele, pronašle oružje i Hamasovu opremu.

Najmanje pet pripadnika Hamasa ubijeno je tokom oružanog sukoba ispred bolnice, a nijedan izraelski vojnik nije ranjen, saopštila je izraelska vojska.

