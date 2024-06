Netanjahu: Amerika nam je dramatično smanjila isporuke oruža

TEL AVIV – SAD su dramatično smanjile isporuke oružja i municije Izraelu u njegovom ratu protiv Hamasa, potvrdio je Benjamin Netanjahu, premijer te države.

"Nedjeljama smo tražili od naših američkih prijatelja da ubrzaju isporuke. Tražili smo to iznova i iznova. Tražili smo to na najvišim nivoima, i na svim nivoima, i želim da istaknem tražili smo to i u privatnim razgovorima. Dobili smo razna objašnjenja, ali jedno nismo dobili: osnovna situacija se nije promijenila", dodao je Netanjahu.

On je rekao da su od početka rata do prije nekoliko mjeseci SAD stalno pružale njegovoj zemlji i duhovnu i materijalnu podršku i u pogledu sredstava za odbranu i sredstava za napade.

Netanjahuovi najnoviji komentari uslijedili su u trenutku kada je izraelski ministar odbrane Joav Galant odletio u Vašington na razgovore o ratu u Gazi.

Bijela kuća je izrazila frustraciju zbog sve većeg broja poginulih civila u Gazi. Prema podacima palestinskih vlasti koje kontroliše Hamas, više od 37.000 Palestinaca je ubijeno od 7. oktobra.

