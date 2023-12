Netanjahu: Ništa nas neće spriječiti da uništimo Hamas

TEL AVIV - Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da ništa neće spriječiti Izrael da uništi palestinsku militantnu grupu Hamas.

"Nastavljamo do kraja, do pobjede i do eliminacije Hamasa. Ništa nas neće zaustaviti", rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

Američki predsjednik Džo Bajden rekao je juče da Izrael počinje da gubi podršku zbog "neselektivnog" bombardovanja Gaze, dodavši da bi Netanjahu trebalo da promijeni svoju "tvrdolinijašku" vladu.

U izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra do danas stradalo je oko 18.000 Palestinaca.

