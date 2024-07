"Netanjahu je plačljivko i kukavica"

​TEL AVIV - Vođa izraelske opozicije Jair Lapid optužio je danas premijera Izraela Benjamina Netanjahua da je plačljivko i kukavica pošto je u nedjelju održana dvočasovna debata u Vladi o huškanju na nasilje protiv njega.

Lapid je rekao da su nasilje i prijetnje premijeru neprihvatljive i štetne po demokratiju i moraju se procesuirati, ali da Netanjahu nije žrtva.

"Svaki vojnik u Gazi je pod većom prijetnjom od njega, svaki borac IDF (Izraelskih odbrambenih snaga) u Dženinu (na Zapadnoj obali) je u većoj opasnosti od njega. Čovjek koji je postavio mašineriju otrova, koji je doveo strane milijardere i pokrenuo mašineriju huškanja koja polako preuzima sve medije u Izraelu, žali se da oni huškaju protiv njega", rekao je Lapid.

Poslije pokušaja atentata na bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa u subotu u Pensilvaniji, sekretar Vlade Izraela Josi Fuks je na redovnom sastanku ministara prikazao video klipove na kojima se vide kritičari vlade koji, kako je rekao, "huškaju protiv premijera".

Potom se dva sata diskutovalo o tome i ministri su optuživali pravosudni sistem, policiju i vrhovnu tužiteljku zbog navodnog neprovjerenog nasilnog govora u javnosti protiv Netanjahua i njegove porodice.

Vođa izraelske opozicije je rekao da nije bilo takve diskusije o 101 žrtvi napada Hamasa na kibuc Beri na jugu Izraela 7. oktobra prošle godine.

Lapid je pročitao novinarima prijeteće pismo u kojem se pominje smrt i bolest u njegovoj porodici i upitao pred sastanak svoje stranke centra Ješ Atid (Ima budućnosti) da li je ikada o tome govorio i držao specijalne diskusije.

"Jeste, ima prijetnji i huškanja. To je užasno i tužan dio svijeta u kojem mi živimo. Svako ko dospije do visoke pozicije prolazi kroz to", rekao je vođa izraelske opozicije.

Lapid je podsjetio da je sin bivšeg premijera Izraela Naftalija Beneta dobio pismo sa metkom i prijetnjama po život i rekao da se ne seća da je Netanjahu tada nešto izjavio, prenosi "b92".

