Netanjahu pokušava izbjeći građanski rat odgađanjem reforme pravosuđa

JERUSALIM - Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je u ponedjeljak da će odgoditi svoj plan reforme pravosuđa kako bi "izbjegao građanski rat" usred protesta, radničkih štrajkova i pobune u vlastitom kabinetu protiv njegovog duboko polarizirajućeg prijedloga.

Bilo je to neuobičajno taktičko povlačenje za Netanjahua, koji je bio pod pritiskom svoje desničarske vladajuće koalicije da nastavi s planom uprkos žestokoj domaćoj i međunarodnoj reakciji.

U obraćanju koje je prenosila nacionalna televizija, Netanjahu je rekao da ima dužnost suzbiti rastuće nemire širom Izraela i obećao da će raditi s političkim protivnicima na pronalaženju kompromisa. Održao je obraćanje nakon dva dana opsežnih demonstracija i gotovo paralize izraelske privrede, s mnogim prizemljenim letovima, zatvorenim trgovačkim centrima i prijetećim štrajkovima u zdravstvu, bankarstvu i drugim ključnim sektorima. Ministar odbrane gospodina Netanjahua, koji je izrazio sumnju u prethodnu namjeru vlade da nastavi s donošenjem zakona, otpušten je nakon izvještaja da su se izraelske diplomate i vojni rezervisti pridružili protestima predvođenima opozicijom.

Netanjahu se čak suočio s direktnim pozivima iz Bijele kuće da traži kompromis. Čini se da je izraelski vođa u sukobu imao malo izbora nego da se povuče, barem privremeno.

"Kad postoji prilika da se dijalogom izbjegne građanski rat, ja, kao premijer, uzimam pauzu za dijalog", rekao je Netanjahu. Dodao je da će nastojati "postići široki konsenzus" prije nego što nastavi sa svojim planom.

Predsjednik Isak Hercog, čiji je kompromisni prijedlog oboren prošle sedmice, razgovarao je s premijerom i vodećim opozicionim osobama, saopštila je njegova kancelarija u ponedjeljak naveče. Nestranački predsjednik navodno je pozvao zaraćene strane da započnu "odmah pregovarački proces" kako bi pronašli sredinu.

Netanjahu, koji je prije samo tri mjeseca započeo svoj treći mandat na mjestu izraelskog premijera, dao je do znanja da neće u potpunosti odustati od pravosudnih reformi. Rekao je da ogranci izraelske vlade imaju "izgubljenu ravnotežu" koja se mora popraviti kako bi se osigurao dugoročni opstanak zemlje.

"Insistiramo na potrebi da se izvrše potrebne korekcije u pravosudnom sustavu", rekao je on, prenosi "The Times of Israel".

Politički protivnici Netanjahua pozdravili su najavu, ali su izrazili rezervu prema premijerovim dugoročnim namjerama.

"Ako se zakonodavstvo zaista zaustavi, istinski i potpuno, spremni smo započeti istinski dijalog" s Netanjahuom, rekao je čelnik izraelske opozicije Jair Lapid, kojeg je Netanjahu zamijenio na mjestu premijera prije četiri mjeseca.

"Imali smo loša iskustva u prošlosti, pa ćemo se prvo pobrinuti da ovdje nema trikova ili blefa", rekao je Lapid, prema izvještajima izraelskih medija. "Ako išta pokuša, naći će stotine hiljada rodoljubnih Izraelaca koji su predani borbi za našu demokratiju kako stoje nasuprot njemu, predani da budu utvrđenje koje štiti zemlju i njenu demokrakiju."

Kao jedan od znakova da se Izraelci povlače s ivice provalije, glavni sindikat u zemlji, poznat kao Histadrut, rekao je da za sada prekida opšti štrajk koji je pozvao u znak protesta protiv pravosudnog paketa. To je navodno bio prvi put da je radnička grupa pozvala na štrajk zbog političkog pitanja, prenosi "Washington Times".