Netenjahuova žena morala biti evakuisana iz frizerskog salona (VIDEO)

TEL AVIV - Mnogo protivvladinih izraelskih protestanata okupilo se u srijedu naveče na popularnom trgu "Kikar HaMedina" u Tel Avivu kako bi okružili frizerski salon u kojem se Sara Netanjahu, supruga izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, uređivala. Ona je morala biti evakuisana uz pomoć velikog broja policajaca.

Sara Netanjahu su sigurnosne snage izvukle iz bijesne gomile, ali tek nakon tri sata opsade.

Kada se vratila u svoju kuću u Jerusalimu, izraelski premijer je objavio sliku njih dvoje kako se grle i objavio na Twitteru: “Sara moja voljena ženo, drago mi je što si se vratila kući zdrava i nepovrijeđena. Anarhija mora prestati - može dovesti do gubitka života."

A special "Israeli" operation to evacuate Sarah, Netanyahu's wife, from the hairdresser, where she was besieged by the demonstrators, as she was adorning there. pic.twitter.com/og2161UNaj