Neviđeni saobraćajni kolaps: Vozač tri dana zarobljen u autu (VIDEO)

Ledena kiša, snijeg i led otežavaju saobraćaj u centralnoj i istočnoj Kini dok milioni ljudi putuju kući uoči praznika Proljetnog festivala, po hladnom vremenu koje je protekle sedmice zahvatilo dijelove zemlje i u kojem su poginule najmanje dvije osobe.

Jedna osoba u Hubeju i druga iz južne pokrajine Hunan poginule su kada su se nadstrešnice na poljoprivrednim tržnicama srušile pod velikim snijegom, prema izvještaju državnih medija.

Pokrajine Hunan i Hubej podnijele su najveći teret lošeg vremena koje se pogoršalo tokom vikenda, zbog čega je usporen saobraćaj na autoputu i otkazane stotine vozova.

Prekidi putovanja podudaraju se s najvećom masovnom migracijom u svijetu jer milioni hrle kući vidjeti svoje porodice za kinesku Novu godinu.

Video-snimci na kineskim društvenim mrežama ovih dana prikazuju ljude zaglavljene u vozovima i zarobljene u automobilima na snježnim autoputevima u nekoliko gradova, uključujući Jingzhou.

Jedan vozač bio je zarobljen u automobilu tri dana, izvijestio je u ponedjeljak poslovni list Yicai, a putnici koji su išli u Vuhan zapeli su u vozu nakon što je prekinuto napajanje strujom na niskim temperaturama, pokazali su videozapisi na društvenim mrežama.

Heavy #snow disrupts travel in central and eastern China during the #SpringFestival rush. Rain and snow continue in the south until Wednesday, with freezing rain expected in #Hunan and southeastern #Hubei. Cold weather persists in the south until after #ChineseNewYear. pic.twitter.com/viTZR5f0X1