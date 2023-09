Nevjerovatan gaf na bilbordu u centru Njujorka dočekao Zelenskog (VIDEO)

NJUJORK - Volodimir Zelenski bio je u Njujorku gdje je, između svega ostalog, pred Savjetom bezbjednosti rekao da samo fundamentalna reforma UN-a može donijeti mir u Ukrajinu.

No, ono o čemu sada bruje svjetski mediji je i nevjerojatan gaf napravljen u obliku pozdravne poruke u centru New Yorka. Naime, na golemom digitalnom billboardu osvanula je poruka "Glory to urine" (slava urinu), umjesto "Glory to Ukraine" (slava Ukrajini). Snimak je, naravno, postao viralan.

Firma koja upravlja billboardom objasnila je da je pogrešku uzrokovao inteligentni sistem koji je riječ "Ukraine" - Ukrajina - automatski ispravio u riječ slične forme - urine, navodi Jutarnji.hr.

Glory to the urine ! There was a greeting message for Zelenski's arrival in New York. But instead of Glory to Ukraine, the flag read Glory to urine . The company that owns the screen explained that the error was caused by an intelligent system that compared the yellow color… pic.twitter.com/B2jzXZFIBh