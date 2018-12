Nevjerovatan incident: Robot napao 24 zaposlena, jedan u kritičnom stanju

NJU DŽERSI - Čak 24 zaposlena u kompaniji Amazon iz skladišta u Nju Džersiju hospitalizovana su nakon incidenta u kojem je robot, koji im inače pomaže u skladištu, 'poludio' i počeo ih špricati sredstvom za zaštitu od medvjeda, a jedan je radnik završio u kritičnom stanju.

Sve je krenulo po zlu kada se robot dočepao kante u kojoj je bilo sredstvo i svojih 55 kolega izložio kapsaicinu, sastojku koji se inače nalazi u suzavcu.

Trideset zapolenih dobilo je pomoć na licu mjesta, a 24 ih je raspoređeno po pet okolnih bolnica gdje su zadržani zbog 'procjene i tretmana', objavili su iz Amazona. Takođe, kompanija uvjerava da će radnici koji su hospitalizovaani biti pušteni iz bolnica u sljedeća 24 sata, piše RT.

Amazon tvrdi kako je istraga incidenta već u toku, te zahvaljuju ostalom osoblju koje je pritrčalo u pomoć. Iz kompanije pokušavaju umanjiti značaj incidenta, no tweet vatrogasnih jedinica otkriva svu težinu situacije. Tako otkrivaju da je na mjesto incidenta stiglo čak 7 ambulanti i medicinskih ekipa, a spominju i brojne povrijeđene radnike.

Sindikati su već optužili Amazon da su 'ugrozili živote radnika' i tvrde da je robot mogao 'nanijeti po život ozbiljne povrede' naglašavajući kako niko ne zna koje su dugoročne posljedice izloženosti sredstvu za zaštitu od medvjeda. Iako radnici Amazona nisu članovi sindikata, smatraju kako treba pokazati solidarnost. Ovo je samo jedan u nizu skandala koji potresa moćnu kompaniju, a sve je veći broj onih koji ukazuju na neljudske uslove koji vladaju u njihovim skladištima.

Tako su njihovi zaposlenici u Evropi prošli mjesec štrajkaovali nakon što su u javnost izašla potresna svjedočanstva u kojem zaposleni optužuju kompaniju kako su sankcionisani ako odu na WC, pa nuždu moraju obavljati u plastične boce, pa sve do činjenice da mnogi doslovno padaju s nogu od umora.

Inače, ranije ove godine iz kompanije su objavili kako će voditelji smjena moći pratiti u realnom vremenu produktivnost svojih zaposlenih i kažnjavati ih za svaki pogrešan korak. Osim ovih 'sitnica', radnici Amazona moraće se nositi i s robotima koji ih tu i tamo špricaju suzavcem...

Robbinsville Fire Dept on scene at Amazon Warehouse on New Canton Way investigating “fumes” that have several employees complaining of illness. Fire Dept is attempting to isolate the source. EMTs are triaging multiple patients. 7 ambulances and a medic currently assigned