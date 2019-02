Nevjerovatan snimak aviona sa kojim se vjetar poigrava

Piloti su trenirani za slijetanje u svim vremenskim prilikama, ali novi snimak prikazuje avion kojim se vjetar doslovno poigrava, pa tako nekada i pred prirodom piloti moraju da priznaju poraz.

Letjelica avio-kompanije Britiš ervejz (British Airways) preusmjerena je sa britanske teritorije na Gibraltaru da sleti u Malagu zbog jakih udara vjetra.

Avio-kompanija je izjavila da ni u jednom trenutku let nije bio rizičan, ponajviše zahvaljujući odluci pilota da promijeni pravac.

@GibChronicle @RockRadio @GBCNewsroom this is the original version.... apologies for the swearing. pic.twitter.com/F7wtmwtVqi