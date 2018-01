Nevjerovatne fotografije iz Amerike, zaleđene ajkule, iguane padaju sa drveća

VAŠINGTON - Takozvana meteorološka "ciklon bomba", praćena jakim vjetrovima i obilnim snIJegom, pogodila je sjeveroistok SAD. Na Floridi je pao snijeg poslije skoro 30 godina.

Škole su zatvorene, kao i državne ustanove, a očekuje se da će temperatura i dalje padati.

Do kraja nedjelje, kako je napisao CNN, u dijelovima SAD moglo bi da bude "hladnije nego na Marsu".

Takozvana "ciklon bomba" donijela je u SAD snijeg, poledicu, snažne hladne vjetrove. U gradovima kao što su Njujork i Boston vlada haos u saobraćaju.

Na Floridi je toliko hladno da se iguane, nenavikle na niske temperature, koče i padaju sa drveća u predgrađima Majamija, piše AP, a fotografije iz zaleđene Amerike obišle su svijet.

Osim toga, “Skaj njuz“ prenosi da su na obalu Masačusetsa isplivale četiri zaleđene ajkule. Kako se navodi, sve su u prethodnih nekoliko dana nađene na obali rta Kod.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx