Nevjerovatne scene sa plaža u Kaliforniji, kao da nije pandemija

LOS ANĐELES - Veliki broj ljudi je zbog ljetnje temperature pohrlio na plaže u Kaliforniji uprkos apelima vlasti da nastave da praktikuju mjere društvenog distanciranja.

Na hiljade ljudi su se tokom vikenda našle na kalifornijskim plažama Njuport i Hantington, prkoseći naredbama.

Policija u Pacifik Grouvu zatvorila je plažu, jer se stvorila gužva i ljudi nisu poštovali ograničenja, a u San Diegu su tri osobe uhapšene zbog kršenja naloga nakon što su protestovale zbog zatvaranja plaža. Plaže grada i okruga Los Angeles, kao staze i igrališta zatvoreni su, a policajci na konjima patrolirali su tim područjima kako bi osigurali da se poštuju pravila distanciranja.

Guverner Kalifornije Gavin Njusom se osvrnuo na iskušenja koja će mnogi stanovnici Kalifornije imati sa dolaskom toplijeg vremena, prenosi Skaj Njuz.

On je na svom Twitter nalogu napisao "Kalifornija može da nastavi savijanje krive samo ako ostanemo kod kuće i poštujemo fizičko distanciranje. Imate moć da doslovno spasite živote."

California crowds head to the beach despite stay-at-home orders pic.twitter.com/JA4oYmbdv1