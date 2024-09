Nevrijeme i poplave u Evropi odnose žrtve, u septembru pada prvi snijeg

BUKUREŠT/PRAG - Pet osoba je smrtno stradalo u olujnom nevremenu koje je danas pogodilo istočnu Rumuniju, dok je u Češkoj Republici riječni vodostaj dostigao opasne nivoe u desetak oblasti širom zemlje, plaveći kuće i puteve u više gradova i sela.

Nadležne službe u nekoliko zemalja centralne Evrope saopštile su da će za vikend jake poplave pogoditi Češku Republiku, Poljsku, Austriju, Njemačku, Slovačku i Mađarsku, a u međuvremenu na većim nadmorskim visinama već je pao i prvi snijeg.

Rumunske spasilačke službe borile su se da spasu 95 ljudi u teško pogođenim rumunskim istočnim okruzima Galati i Vaslui, saopštilo je Odjeljenje za vanredne situacije, prenosi AP.

Tijela tri starije žene i dva muškarca pronađena su u mjestima Pekea, Dragušeni, Kostake Negri i Korod, navodi se u saopštenju.

Helikopter "Blek hok" (Black Hawk) raspoređen je u Galati kako bi pomogao u misijama potrage i spasavanja. Nevrijeme je pogodilo 19 mjesta u osam okruga u Rumuniji, a jak vjetar je oborio desetine stabala, koja su oštetila automobile i blokirala puteve i saobraćaj. Rumunski ministar životne sredine Mirčea Feket rekao je za AP da je u nekim poplavljenim oblastima više od 160 litara kiše palo po kvadratmom metru, što se, kako je istakao, rijetko događa.

Rumunski predsjednik Klaus Johanis izjavio je danas saučešće porodicama žrtava i istakao da je neophodno "ojačati kapacitete za predupređivanje ekstremnih vremenskih fenomena" pred klimatskim promjenama.

"Snažne poplave koje su pogodile veliki dio zemlje odnijele su ljudske živote i nanijele značajnu štetu. Ponovo se suočavamo sa efektima klimatskih promena, koje su sve prisutnije širom evropskog kontineta, sa dramatičnim posljedicama po ljude", upozorio je on. Rumunski premijer Marsel Čolaku otkazao je planirane aktivnosti kako bi otputovao u okrug Galati i procijenio posljedice. Obilne kiše i snažni vjetrovi ostavili su bez struje više od 63.000 domaćinstava, saopštila je češka kompanija za elektrodistribuciju CEZ.

U Brnu, drugom po veličini češkom gradu, jedna bolnica je evakuisana, kao i desetine civila, dok je više željezničkih linija zatvorena nakon što su poplavljene ili je na njih palo drveće.

Obilne kiše pogodile su danas i Moldaviju, gdje su službe za vanredne situacije ispumpale vodu iz desetina kuća u više mjesta, saopštile su vladi.

Istovremeno, u Poljskoj je desetine ljudi evakuisano iz predostrožnosti iz dva sela kod grada Nisa, nakon što su meteorolozi upozorili na padavine bez presedana, a vodostaj nekih rijeka opasno porastao, rekao je ministar unutrašnjih poslova Tomaš Simonijak, upozorivši da "najgore tek dolazi".

"Moramo biti spremni za najgori scenario. Težak vikend je pred nama", rekao je češki premijer Petr Fijala nakon sastanka vladinog centralnog kriznog komiteta. Pogođeno područje prostire se na nekoliko zemalja - od istočnih Alpa i Jadrana do jugozapadne Poljske, a do nedjelje uveče na tom području očekuje se između 50 i 100 litara padavina po kvadratnom metru, prenosi danas Dojče vele.

Od jugoistoka Bavarske preko sjeverne Austrije, Češke i zapada Slovačke do južne Poljske, u pojedinim oblastima je moguće čak i 100 do 350 litara kiše po kvadratnom metru. Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorava da će jug i istok Bavarske u narednih nekoliko pogoditi jake kiše i oluje. U okrugu Berhtesgadener Land, na samom jugoistoku zemlje, do nedjelje bi moglo da dođe do olujnog nevremena i obilnih padavina sa 80 do 120 litara kiše po kvadratnom metru.

Upozorenje o nepogodama izdato je za nekoliko okruga u alpskom regionu. Neprekidna kiša se očekuje od petka u pojasu od Lužice preko Češke Šume do istočnog ruba Alpa. U Alpima će padati snijeg na visinama "između 1.300 i 1.500 metara, tako da je značajan početak zime neizbježan u planinama", rekao je meteorolog DWD-a Niko Bauer.

Tokom noći između četvrtka i petka već je padao prvi snijeg na većim nadmorskim visinama, posebno na Cugšpicu. U narednim danima moglo bi da bude i do pedeset cantimetara novog snijega, a postoji opasnost od "lomljenja drveća ili većih grana pod težinom snijega", upozorava DWD.

Kiše su izazvane rijetkim vremenskim prilikama u kojima se topao vazduh iz mediteranskog regiona susreće sa polarnim hladnim vazduhom u alpskom regionu. Mnogo vlage sa nedavno veoma zagrijanog Mediterana doprinijelo je tome u izuzetnoj mjeri u slučaju ciklona "Anet".

U austrijskoj Koruškoj, obilne padavine su već izazvale porast nivoa rijeke Drave i već su preduzete mjere predostrožnosti, a putevi pored rijeke su zatvoreni jer postoji opasnost po život. I u susjednoj Sloveniji strahuju od padavina istorijskih razmjera, dok alpska sela u Francuskoj strahuju od oluja, piše Tanjug.

