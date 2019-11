Nevrijeme u Denveru, oko 1.000 putnika zaglavljeno na aerodromu

DENVER - Oko 1.000 putnika provelo je noć na aerodromu u Denveru, u američkoj državi Kolorado, pošto je više stotina letova otkazano zbog obilnih snežnih padavina i jakih vjetrova.

Zaposleni na aerodromu obezbijedili su đebad, pelene, mliječne formule, paste i četkice za zube putnicima koji su uoči nacionalnog praznika Dana zahvalnosti propustili svoje letove, rekao je portparol aerodroma.

This sucks! Denver airport cancels over 450 flights amid snowy weather, urges travelers to check with airlineshttps://t.co/QHQ3BH1KE9