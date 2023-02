"Nezavisnim" potvrđeno: Državljanin BiH pod ruševinama u Malatji

MALATJA, ANKARA – Državljanin BiH A.P. nalazi se pod ruševinama jedne zgrade u turskom gradu Malatja, a nakon što je rano jutros jugo-istočnu Tursku pogodio razoran zemljotres.

Ovo je za "Nezavisne novine" potvrdio Siniša Mihailović, generalni konzul BiH u Istanbulu.

"To je zvanična informacija. Obaviještena je ambasada BiH u Ankari, a oni su to proslijedili nama. Riječ je o A.P., on je državljanin BiH, a zaposlen je u firmi GOPA Worldwide Consultants. Kompanija želi da stupi u kontakt sa njegovom porodicom. Trenutno ne znamo njegovo zdravstveno stanje", kazao je Mihailović.

Prema njegovim riječima, u ovom trenutku nema informacija da pod ruševinama ima još državljana BIH, kao da je ista situacija kada su u pitanju stradali u ovom katastrofalnom zemljotresu.

"Informacije koje sam rekao su zvanične. To je ono što imamo zasad", rekao je Mihailović.