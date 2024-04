Nijemci ekspresno vratili državljanina BiH sa aerodroma

MEMINGEN – Pripadnici granične policije stacionirani na aerodromu u Memingenu danas su prvim letom vratili državljanina Bosne i Hercegovine (35) u domovinu, jer u provjerom utvrdili da ima zabranu ulaska u zemlju.

Naime, uprko činjenici da mu ulazak nije dozvoljen, državljanin BiH je pokušao da uđe u Njemačku. Međutim, pripadnici policije su brzo reagovali i smjestili ga na prvi naredni let za BiH.

I u saopštenju policije stoji da mu je odbijen ulazak u zemlju:

“Tokom detaljne provjere otkriveno je da on ima zabranu ulaska u zemlju, ali on je i uprkos tome, pokušao da uđe. Naši pripadnici su odmah naredili da on bude na sledećem letu za BiH, što je i učinjeno”, stoji u saopštenju policije.

