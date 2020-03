Nijemci mole Kineze: Pomozite, posljedice mogu biti teške

Administrator njemačkog okruga Hajsnberg i član vladajuće CDU Štefan Puš zamolio je Kinu za pomoć u borbi protiv virusa korona.

Puš je u otvorenom pismu kineskom predsjedniku Si Đipingu zamolio Kinu za pomoć u zaštitnoj opremi, jer su zalihe zaštitnih maski i kecelja na izmaku.

On je u pismu prosleđenom ambasadi Kine u Berlinu podsjetio da su vlasti Kine u borbi protiv virusa korona stalno isticale koliko je važno imati dovoljno zaštitne opreme.

"Ukoliko krizni štab i bolnice ne mogu da nabave dovoljno zaštitne opreme ovdje, što je jako teško, to bi imalo dalekosežne teške posljedice po zdravstveni sistem okruga Hajnsberg i svih njenih građana. Kao administrator molim Kinu za pomoć", navodi se u pismu.

On je naglasio da ljekari u Kini imaju najveće iskustvo u borbi sa epidemijom i da bi razmjena stručnih iskustava bila korisna.

Sa više od 1.000 inficiranih i 21 smrtnim slučajem ovaj okrug na teritoriji pokrajine Sjeverne Rajne Vestfalije suočen je sa velikim problemom.

Puš je naglasio da bi mogao da zamisli i sklapanje partnerstva njemačkog okruga sa kineskom provicijom Vuhan, koja je bila žarište infekcije u toj zemlji.

Nakon što je objavio otvoreno pismo njemu se javio generalni konzul Kine u Dizeldorfu i ponudio pomoć.

"Lijepo smo razgovarali i ponudio mi je svoju pomoć", prenio je Puš u video-poruci koju je objavio.

On je istakao da je generalni konzul rekao da mu prenesu koje su potrebe u opremi i da će on to dalje proslediti, a da će Kinezi učiniti sve što mogu kako bi pomogli.

Puš je još dodao da bi on lično istovario opremu ako stigne, prenio je Tanjug.