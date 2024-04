Nijemci za roštiljanje na balkonu uveli kazne do 25.000 evra

Visoke, gotovo ljetne temperature sve su nas namamile vani, a to znači i da je krenula sezona roštiljanja.

Ali, ako živite u Njemačkoj i želite roštiljati na balkonu, morate se pridržavati novog pravila ako ne želite platiti kaznu, prenosi Index.

Njemački mediji pišu da je najveći problem s roštiljem na drveni ugalj.

Naime, previše dima od roštilja na drveni ugalj ne samo da može stvoriti neugodnosti komšijama već time možete i kršiti njemačke zakone o zaštiti okoline.

Ako pečenje na roštilju uzrokuje štetu okolini zbog previše dima, mogu se izreći kazne koje se penju čak do 25.000 evra. Osim toga, ako to radite učestalo, to može dovesti i do sudskih sporova.

Njemački mediji upozoravaju da bi građani trebali pripaziti da ne izazovu ozbiljne probleme te da se pridržavaju važećih propisa.

