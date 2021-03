Nike će podnijeti tužbu zbog "satanskih patika"

Nike će podnijeti tužbu protiv bruklinskog umjetničkog kolektiva MSCHF zbog kontroverznih "satanskih patika" koje u đonovima sadrže kap ljudske krvi.

Patike koje koštaju 1.018 dolara, a na kojima se nalazi obrnuti krst, pentagram i natpis "Luke 10:18", napravljene su modifikacijom već postojećeg modela "Nike Air Max 97".

MSCHF je u ponedjeljak pustio u prodaju 666 pari patika u saradnji s reperom Lil Nas X, a prodate su za manje od jednog minuta.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" Nike Air Max '97 Contains 60cc ink and 1 drop of human blood 666 Pairs, individually numbered $1,018 March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

Kompanija Nike tvrdi da je to kršenje pravila o zaštitnom znaku.

Crveno-crne patike su "puštene" od strane MSCHF-a u ponedjeljak, što se poklopilo s izbacivanjem posljednje pjesme Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name). Pjesma je izbačena u petak.

U spotu za pjesmu, reper se spušta iz raja u pakao niz šipku za striptiz, a nosi upravo ove patike.

Gigant u industriji sportske opreme rekao je u prijavi da ne odobrava ovaj model patika i da ih nisu autorizovali, prenio je Bi-Bi-Si.

Nike traži od suda da spriječi MSCHF da prodaje patike i spriječi upotrebu prepoznatljivog loga ove kompanije.

"MSCHF i njihove neautorizovane 'satanske patike' mogu da izazovu zbunjenost i navedu na povezivanje njihovih proizvoda i kompanije Nike", navodi se u tužbi koju je podnijela kompanija.

"Zapravo, već postoje dokazi o značajnoj zabuni na tržištu, koji uključuju pozive na bojkot Nikea kao odgovor na proizvod koji je lansirao MSCHF, a koji su zasnovani na lažnim uvjerenjima da je kompanija Nike odobrila taj proizvod."

U tužbi se citira i tvit popularnog influensera u svijetu obuće Sainta, koji je na društvenim mrežama najavljivao izlazak ovih patika na tržište.

I neki konzervativni političari su se pobunili, kao na primjer guvernerka Južne Dakote Kristi Noem i još neki religiozni pratioci, koji su bili uvređeni dizajnom patika i zbog toga kritikovali repera i MSCHF na Twitteru.

Lil Nas X je na kritike odogovorio s nekoliko mimova koje je podijelio na svom Twitter nalogu.

(B92.net)