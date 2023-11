Niko nije dočekao njemačkog predsjednika u Kataru (VIDEO)

DOHA - Sunce je sijalo, crveni tepih je rasprostrt, postrojena se počasna straža, tu je bio i Lotar Frajšlader, njemački ambasador u Kataru, jedini problem je bilo to što nije bilo nijednog katarskog zvaničnika koji bi zvanično poželio dobrodošlicu njemačkom predsjedniku Frank-Valteru Štajnmajer u Dohu.

Dojče vele (DW) navodi da je Štajnmajer sletio tek nešto malo ranije nego što je bilo predviđeno i onda oko pola sata stajao i čekao na vratima aviona dok je sunce pržilo.

Tek nakon skoro 30 minuta stigao je Sultan al Murajčaj, ministar spoljnih poslova Katara, kako bi dočekao šefa njemačke države.

Uprkos kašnjenju šefa diplomatije, Štajnmajer je krenuo s aerodroma taman da stigne na vrijeme na sastanak sa šeikom Tamim bin Hamad Al Tanijem, vladajućim emirom Katara.

