"Nivo patnje u Gazi bez presedana"

GAZA - Agencija za civilnu odbranu Gaze saopštila je da je u udaru na humanitarnu zonu Al-Mavasi poginulo 40 ljudi, a ranjeno 60 osoba.

Zvaničnik civilne odbrane Mohammed Al-Mughair rekao je novinskoj agenciji AFP da je "40 mučenika i 60 povrijeđenih oporavljeno i prebačeno" u obližnje bolnice nakon napada, i dodaju da tragaju za 15 nestalih osoba.

Tri Palestinca ubijena su u utorak u izraelskom bombardovanju trga Al-Šava istočno od grada Gaze, izvijestila je palestinska novinska agencija, prenosi Guardian.

Hamas je negirao izraelske navode da su naoružani ljudi bili prisutni na lokaciji koja je bila meta izraelskih napada u utorak ujutro. U saopštenju, grupa je takođe odbacila optužbe da je eksploatisala civilna područja u vojne svrhe.

U ponedjeljak, prije izraelskog napada na kamp Al-Mavasi, generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš prokomentarisao je humanitarnu krizu u Gazi.

"Nivo patnje kojem svjedočimo u Gazi je bez presedana u mom mandatu kao generalnog sekretara Ujedinjenih naroda. Nikada nisam vidio toliki nivo smrti i razaranja kao što vidimo u Gazi u posljednjih nekoliko mjeseci", naveo je on.

Ističući potrebu za prekidom vatre, Gutereš je rekao da su UN ponudile da nadgledaju bilo kakvo primirje, ali da je nerealno misliti da bi UN mogle igrati ulogu u budućnosti Gaze, bilo da će upravljati teritorijom ili osigurati mirovne snage, jer je, kako kaže, malo vjerovatno da će Izrael prihvatiti ulogu UN-a.

"Naravno, mi ćemo biti spremni da uradimo sve što međunarodna zajednica traži za nas... Pitanje je da li bi strane to prihvatile, a posebno da li bi to prihvatio Izrael", rekao je on.

Treća faza tekuće kampanje vakcinacije djece u Gazi protiv dječje paralize trebala bi početi u utorak. Od 10. do 13. septembra djeca u sjevernoj Gazi će primiti vakcine, prema UN-u.

Ograničene pauze u borbama su dogovorene kako bi se omogućila kampanja vakcinacije, koja ima za cilj da dopre do 640.000 djece u Gazi nakon prvog slučaja dječje paralize u posljednjih 25 godina. Iako su ove privremene pauze, dogovorene između Hamasa i Izraela, postojali su stalni izvještaji o izraelskim vazdušnim napadima. Druga runda vakcinacije će biti potrebna četiri sedmice nakon prve.

