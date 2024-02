Nizozemska ministarka: Putin "trlja ruke" zbog Trampovih izjava

​AMSTERDAM - Izjava bivšeg predsjednika SAD, Donalda Trampa da Vašington možda neće braniti saveznike iz NATO je upravo ono što predsjednik Rusije Vladimir Putin voli da čuje. Ovo je izjavila danas nizozemska ministarka odbrane, Kajsa Olongren.

"Iskreno govoreći, mislim da je to upravo ono što Putin voli da čuje. Naša snaga je naše jedinstvo. A ako nismo ujedinjeni, to nas čini slabijima. A znamo da je to ono što Putin traži", rekla je ona za "Reuters".

Podsjetila je da nije prvi put da Tramp kaže nešto u tom smislu.

"Ali u isto vrijeme, to je naravno zabrinjavajuće... I mislim da je posebno sada, kada postoje stvarne prijetnje zemljama NATO, veoma zabrinjavajuće da neko ko je toliko važan govori ovakve stvari", rekla je Olongren.

Ona je, takođe, napomenula da je većina NATO saveznika blizu ili je dostigla ciljnu budžetsku potrošnju za odbranu od najmanje dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Uključen u član 5 osnivačkog ugovora NATO princip kolektivne odbrane znači da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve, dodala je agencija.

Tramp, favorit da postane republikanski kandidat na izborima u novembru, prošle nedjelje rekao da ne bi zaštitio članice NATO od budućeg napada Rusije ako one ne doprinose Alijansi u dovoljnoj mjeri, prenosi "b92".

