Nizozemsku pogodila najjača ljetnja oluja u istoriji mjerenja (FOTO)

Najmanje dvije osobe su izgubile život u najjačoj ljetnjoj oluji Poli u istoriji mjerenja, s vjetrom od preko 150 kilometara na čas. Izdato je i najviše upozorenje na oluju "crveni kod" za cijelu Nizozemsku.

Milioni ljudi širom Nizozemske upozoreni su da ostanu u zatvorenom prostoru. U naletu oluje Poli nastradale su najmanje dvije osobe a više ljudi je povrijeđeno.

Državni institut za meteorologiju izdao je najviše upozorenje na oluju "crveni kod" stanovnicima cijele Nizozemske.

Sa aerodroma Shiphol, jednog od najprometnijih evropskih čvorišta, juče je bilo otkazano na stotine letova, prenosi RTS.

Aerodrom je upozorio da kombinacija jakog vjetra, kiše i slabe vidljivosti znači da je "veoma ograničen vazdušni saobraćaj" za dolazne i odlazne letove.

Istovremeno, bili su ukinuti vozovi Evrostara od Amsterdama do Londona i ka njemačkim gradovima Kelnu i Hamburgu.

A rare summer storm with winds of up to 146 kilometres per hour hit the Netherlands on Wednesday, causing at least one death. #Netherlands pic.twitter.com/tBX5NehNID