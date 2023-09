Nižu se kazne za upad na Kapitol, dosad određeno 700 godina zatvora

Donald Tramp suočava se s teškim optužbama njegovog pokušaja da poništi izbore 2020. godine. U međuvremenu, oni koji su poneseni njegovim tvrdnjama o izbornoj krađi upali u Kapitol do sada su osuđeni na 700 godina zatvora. Trenutni rekorder među "Trampovim krstašima" je bivši vođa grupe "Proud Boys" Henri "Enrikea" Tario, koji je dobio 22 godine zatvora zbog pobunjeničke zavjere, piše "The Washington Post".

Tario i drugi optuženi visokog profila umješani u napad na Kapitol 6. januara 2021. često su se suočavali sa svojom pravnom sudbinom upirući prstom u Trampa. Tariov advokat je svog klijenta nazvao "žrtvenim jarcem za Donalda Džej Trampa i za one na vlasti". Advokat kolege "Ponosnog momka" Džozefa Bigsa rekao je da im je "glavni komandant" grupe - Tramp - "prodao laž". Advokat trećeg "momka", Zakari Rel, tvrdio je da bi "svakako vjerovanje glavnokomandujućem i povinovanje njegovom pozivu trebalo donijeti neku mjeru ublažavanja" u Relovoj kazni.

Sve u svemu, više od 100 optuženih 6. januara navelo je Trampovu ulogu kao ključnu u svojim postupcima. To svakako treba posmatrati kao pravnu strategiju za prebacivanje krivice.

Kazne u protekloj sedmici - uključujući 22 godine za Tarija, 17 za Bigsa i 15 za Rela - dovele su ukupan broj godina zatvora u kaznama od 6. januara na oko 700, prema podacima Ministarstva pravde u koje je "Washington Post" imao uvid.

Više od 350 ljudi osuđeno je na zatvor, sa prosječnom kaznom od nešto manje od dvije godine.

Ovako to izgleda u brojkama:

Tramp se ne tereti konkretno za podsticanje ljudi na nerede 6. januara, što je navodni prekršaj zbog kojeg ga je Dom pod kontrolom demokrata opozvao. Nije optužen ni za pobunjeničku zavjeru, kao što su bili Tario i ostali. Ali, Tramp je optužen za donekle slične zločine, uključujući vođenje zločinačkog poduhvata (kako se navodi u Džordžiji) i zavjeru kako bi se prevarile Sjedinjene Države i da bi se ljudima oduzelo pravo da se njihovi glasovi broje (na saveznom sudu). U saveznoj optužnici, on se takođe suočava s optužbom koja je korišćena protiv mnogih optuženih 6. januara: ometanje zvaničnog postupka - pri čemu je zvanični postupak Kongresno prebrojavanje izbornih glasova tog dana.

Oko toga što je Tramp igrao bar neku ulogu u odlasku tolikog broja ljudi u zatvor, do sada su se njegovi kolege republikanci ponašali oprezno. To je dijelom zato što su se klonili prestrogog ocjenjivanja njegovih postupaka iz straha da će od sebe otuđiti bazu koja podržava Trampa.

Ali nedavno, kampanja guvernera Floride Rona Desantisa poigravala se idejom da napadne Trampa zbog tih optužbi.

Portparolka Desantisa je više puta iznosila ideju da je Tramp te ljude poslao u zatvor. Jedan post koji je promovisala optužio je bivšeg predsjednika SAD za "višegodišnju prevaru zasnovanu na laži koja je milionima Trampovih pristalica oduzela više od 250 miliona dolara njihovog teško zarađenog novca i oterala na stotine u zatvor".

Tramp je više izjavio da će pomilovati optužene 6. januara, obećavajući prošle godine da će ponuditi "potpuno pomilovanje uz izvinjenje mnogima". Koliko tačno, nije jasno, niti je jasno da bi on pomilovao one poput "Proud Boysa" - što bi bila istorijska odluka s obzirom na težinu i prirodu njihovih zločina. (Bigs je nedavno iz zatvora rekao: "Oh, znam da će nas pomilovati. Verujem u to svim srcem.")

To bi sigurno odgovaralo trendu. Tramp je svoju moć pomilovanja koristio na izrazito političke načine, često očigledno nagrađujući saveznike za njihovu lojalnost. Trampova pomilovanja i zamijene ukinule su skoro 11 godina zatvora za Pola Manaforta (finansijski zločini), Rodžera Stouna (opstrukcija) i bivšeg republikanskog kongresmena Krisa Kolinsa iz Njujorka (insajderska trgovina), a takođe je pomilovao Eliota Brojdija (nezakonito lobiranje) i Majkla Flina (lagao FBI) prije nego što su mogli da budu osuđeni, prenosi "Telegraf". Skoro uvijek, Tramp se pozivao na ideju da su ti saveznici bili "nepravedno tretirani od strane pravosudnog sistema".

To je opravdanje koje on već iznosi za potencijalna pomilovanja mnogih optuženih 6. januara. I dijelom zbog njegove donkihotske borbe da poništi izbore 2020, broj godina zatvora koje bi prema tim najavama "obrisao" svojim saveznicima mogao bi dramatično da poraste do 2025. godine.