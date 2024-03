Njemačka: Izjava Kremlja da planiramo rat sa Rusijom potpuno apsurdna

​BERLIN - Objavljeni transkript razgovora četvorice oficira Bundesvera pokazuje da njemačka vojska suštinski i konkretno razgovara o planovima za napade na rusku teritoriju, ponovio je danas portparol Kremlja, Dmitrij Peskov. Takođe, ambasador Njemačke u Moskvi pozvan je u ponedjeljak u rusko Ministarstvo spoljnih poslova kako bi objasnio procurjelu diskusiju između visokog vojnog osoblja o slanju oružja u Ukrajinu.

Aleksandar Graf Lamsdorf stigao je u Ministarstvo spoljnih poslova ne reagujući na zahtjeve novinara za komentar, prema izvještajima ruskih novinskih agencija.

Sa druge strane, Peskov je rekao novinarima da je Rusija povodom toga preduzela korake i pozvala njemačkog ambasadora u Moskvi na razgovor u rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus optužio je Rusiju da vodi "informacioni rat" protiv Njemačke, tako što je presrela i potom objavila osjetljiv transkript visokih vojnih oficira njemačke vojske.

Pistorijus je odbacio konstatacije Kremlja kao "potpuno apsurdne", optužujući Moskvu da želi da sije nepovjerenje i razdor u Njemačkoj, prenosi "The Guardian".

Peskov je istakao i da razgovor njemačkih oficira o planiranim udarima na Krim pokazuje direktnu umiješanost Zapada u sukob u Ukrajini. On je naglasio da mora da se radi da li je Bundesver to radio samoinicijativno ili je to dio državne politike Njemačke.

Peskov je podsjetio da je njemački kancelar Olaf Šolc obećao da će sprovesti brzu i efikasnu istragu i izrazio nadu da će Moskva, bar preko medija, saznati do čega je ta istraga dovela.

Margarita Simonjan, šefica ruskog državnog kanala "RT", u petak je objavila audio snimak približno 30-minutnog razgovora, a na kojem se, kako su mediji prenijeli, čuje kako četiri oficira Bundesvera razgovaraju o tehničkim mogućnostima krstareće rakete "taurus" i o tome da li su njemačke krstareće rakete tehnički sposobne da unište Krimski most.

Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da pojedini dijelovi razgovora nisu bili namijenjeni široj javnosti, navodeći da bi tužilaštvo moglo da otvori slučaj zbog curenja informacija.

Pistorijus je rekao da su na snimku oficiri Bundesvera razgovarali o "različitim scenarijima" događaja, a ne o planovima.

Prema njegovim riječima, njihov razgovor ne znači odobrenje za prebacivanje krstarećih raketa "taurus" u Ukrajinu.

Portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je ranije da Moskva traži objašnjenje od Berlina povodom tog slučaja, prenosi "Telegraf".

