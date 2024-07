Njemačka: Zabranjen rad vodećeg glasila desnice

Savezno ministarstvo unutrašnjiih poslova zabranilo je najuspješniji medij njemačke nove desnice.

Bezbjednosni organi već godinama nadziru rad Compact-Magazina i smatraju da je to ekstremno-desničarski list.

Savezna ministarka unutrašnjiih poslova Njemačke Nensi Fizer je zabranila desno-ekstremistički Compact-Magazin. O tome su u utorak ujutro izvijestili njemački javni servisi ARD i SWR.

Naime, od ranih jutarnjih sati, kako pišu njemački mediji, bezbjednosni službenici pretresaju poslovne prostorije Compacta u Falkenseeu i Werdera kod Berlina i Potsdama. Policajci su u potrazi za dokaznim materijalom pretresli i stambeni prostor u kojem živi glavni urednik tog magazine Jirgen Elzaser sa svojom suprugom, odnosno stanove nekih drugih zaposlenika Compacta.

Pravni temelj za izricanje zabrane rada je Zakon o udruženjima, po kojem i preduzeća koja se u svom radu bore protiv slobodarsko-demokratskog temeljnog poretka, mogu biti zabranjena od strane Saveznog ministarstva unutrašnjiih poslova. Zabrana je potkrijepljena opsežnom kolekcijom dokaznog materijala koju posjeduje Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka, a u toj akciji je učestvovao i Brandenburški ured za zaštitu ustavnog poretka.

Njemačke savezne, ali i nadležne službe na nivou pokrajina, već godinama nadziru rad Compacta. Od kraja 2021. U svojim procjenama oni govore o tome da je Compact „sigurno desno-ekstremistički".

Veliki uticaj

Compact se sastoji od jednog magazina koji izlazi jednom mjesečno i posebnih izdanja, koja su se povremeno pojavljivala u prodaji, online-stranice, te emisije „Compact Der Tag", koja je do sada bila emitovana od ponedjeljka do petka. Magazin je u štampanom izdanju imao tiraž od 40.000 primjeraka, po navodima Compacta.

Dnevna emisija se može pogledati na YouTube-kanalu Compacta, i imala je značajan doseg. Pojedini videi iz serije „Compact Der Tag" bilježe i do 100.000 pregleda, a neke dokumentarne produkcije i do milion pregleda.

Glavni urednik i zaštitno lice Compacta je Jirgen Elzaser. U pojedinim formatima ovog medija se bavilo aktualnim temama, ali je Compact na dnevni red stavljao i svoje teme, svoje priče. Kako pišu njemački mediji, Compact je i te kako širio mržnju, pogotovo prema muslimanskim imigrantkinjama i imigrantima, ali i protiv savezne vlade u Berlinu, protiv „starih stranaka", a „sistemskim medijima" ili „lažljivom štampom" nazivao je ona sredstva informiranja, koji su se u svom radu ravnali po novinarskim kriterijumima, odnosno pravilima struke.

Za zabranu je ipak odlučujuća bila činjenica da se Compact, kako ocjenjuje Savezno ministarstvo unutrašnjiih poslova, u svom radu usmjerio protiv slobodarsko-demokratskog temeljnog poretka, da krši načelo ljudskog dostojanstva, odnosno da pritom nastupa „agresivno-borbeno".

Ne treba dugo tragati za dokazima za te tvrdnje njemačkog MUP-a. Compact o sebi govori kao o „otporu", od vremena pandemije se politički sistem u Njemačkoj difamira kao „korona-diktatura", odnosno „diktatura vakcinisanja". U jednoj emisiji o ptičjem gripu nedavno je rečeno kako se bliži „novi teror vakcinisanja", odnosno da su ljudi za vrijeme pandemije korona virusa bili „prisilno vakcinisani".

Glavni urednik proteklih je godina u više navrata javno govorio o zahtjevima za prevratom, odnosno svrgavanjem vlade.

„Mi jednostavno želimo srušiti režim", govorio je on, a znao je još i dodati da je upravo to cilj Compacta, te da je to upravo ono po čemu se Compact razlikuje od drugih medija.

Na jednoj priredbi u Geri 3. oktobra 2023. (Dan ujedinjenja, nap. red.) on je govorio o tome da se na istoku Njemačke treba ponovno etablirati „samostalna država po imenu DDR". I dodao: „Pa mi imamo kancelara Reicha u liku Bjerna Hekea". I još naglasio kako bi se, u odbrani suvereniteta protiv Poljske, na granici mogli stacionirati mješoviti „njemačko-ruske bataljoni".

Nova desnica

Pritom postaje jasno da se Elzaser ne fokusira samo na desno-ekstremističke sadržaje poput narativa o „velikoj zamjeni stanovništva", već je kompletna štampana izdanja posvetio i mitovima zavjera, odnosno ideologiji „Reichsbürgera" („Građana Reicha").

Elzaser redovno nastupa na desno-ekstremističkim priredbama poput onih koje organizuje "Pegida" ili "Zukunft Heimat" („Budućnost domovina"), tijesno je povezan s „Identitetskim pokretom" („Identitäre Bewegung", IB) i jednim od njihovih vodećih ljudi, Austrijancem Martinom Zelnerom, koji je u više navrata i u Compactu dobio platformu za širenje svojih ideja. S izdavačem i ideologom „Nove desnice" („Neue Rechte"), Gecom Kubičekom, Elzaser je osnovao desno-ekstremističku aktivističku platformu „Ein Prozent" („Jedan posto").

Odnos prema AfD-u

Akteri AfD-a takođe su redovno u Compactu dobivjali platformu, prije svih šef pokrajinskog ogranka desnica Njemačka AfD-a u Tiringiji, Bjern Heke. Taj odnos se može opisati kao klasična win-win-situacija. AfD uz pomoć Compacta dobija značajan domet čitalaca i gledalaca te može tako, bez ikakvog protivrječja, distribuisati svoje sadržaje. A Compact zauzvrat, pogotovo u svojoj dnevnoj emisiji, uz pomoć gostiju iz AfD-a, na primjer poslanika u Bundestagu, mogao je ostavljati utisak da je politički gledano „jako blizu", odnosno u centru zbivanja.

Što se tiče poštivanja novinarskih kriterijuma, od toga u Compactu nema ni traga ni glasa. U januarskom izdanju magazina Compact (iz 2018. godine) Elzaser je to ovako formulisao: „Svi zajedno u velikom jedinstvu: Pegida, IB, AfD, Ein Prozent, Compact! Pet prstiju, može ih sve pojedinačno slomiti, ali zajedno su i dalje šaka!"

Organizacijom serije priredaba pod imenom "Blaue Welle” ("Plavi val”), Elzaser je u ovoj godini htio podržati AfD u predizbornoj kampanji za EU-izbore, odnosno uoči lokalnih i pokrajinskih izbora tokom 2024. Compact je htio organizovati skupove, s pozornicom, klupama i stolovima, s tehnikom, a kao gosti su trebali nastupati političari AfD-a, baš u duhu dobro uhodanog poslovnog modela –a obostranu korist.

Ali vodstvo AfD-a u Berlinu se ipak distanciralo od tog projekta. Prevelike su naime bile brige da bi se stranka moglo optužiti da na prikriveni način finansira predizbornu kampanju. Elzaser je na koncu morao pristati na to da ne promoviše AfD u predizbornoj kampanji.

S današnjim danom je Savezno ministarstvo unutrašnjiih poslova okončalo rad Compacta i njegovu agitaciju. Njemački MUP ovom zabranom želi postići da se ubuduće više ne producira nikakve formate u režiji Compacta, da se "deaktivira” web-stranica, odnosno da se zaplijeni njegova imovina. Mora se ukloniti i sadržaje objavljene na YouTubeu. Compact se može žaliti na odluku o zabrani od strani Saveznog ministarstva unutrašnjiih poslova, prenosi DW.

