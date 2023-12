Njemačka izvozi više oružja nego ikada

BERLIN - Njemačka vlada je do sredine decembra odobrila izvoz oružja i vojne opreme u iznosu od najmanje 11 milijardi i 710 miliona evra.

To je za četvrtinu više od do sada rekordne godine 2021. kada je izvoz iznosio 9,35 milijardi evra, a čak 40 odsto više od prošle i prve godine aktuelne vladajuće koalicije Socijaldemokrata (SPD), Zelenih i Liberala (FDP), piše Deutsche Welle.

Tek nešto više od trećine te opreme otišlo je u Ukrajinu: to je oružje i oprema u vrijednosti od 4,15 milijardi evra. Pritom su upravo Zeleni, dok su bili u opoziciji vladi Angele Merkel, često postavljali pitanje koliko se oružja izvozi i kome. Sada je vlada u kojoj su oni morali da odgovori na pitanje poslanice Sevim Dagdelen iz "Saveza Sare Vagenkneht", prenosi agencija dpa.

Do 12. decembra vlada je tako odobrila izvoz oružja u vrijednosti od 6,15 milijardi evra i ostale vojne opreme u vrijednosti od 5,57 milijardi.

Stalno se postavlja pitanje njemačkog oružja koje završava u nekom oružanom sukobu sumnjivih ciljeva, piše DW.

Tu nije garancija ni činjenica da je gotovo 90 odsto tog izvoza, osim u Ukrajinu, otišlo u zemlje NATO, EU i savezničke zemlje sličnog statusa, kao što su Japan, Australija ili Južna Koreja. Jer i Turska je članica NATO, a baš njen vojni pohod protiv Kurda u susjednoj Siriji u Njemačkoj je na udaru oštrih kritika.

Pritom nije riječ samo o oružju za Tursku. Nakon Ukrajine, na drugom mjestu liste izvoza oružja i opreme je Norveška (1,2 milijarde evra). Slijede Mađarska (1,03 milijarde), Velika Britanija (654,9 miliona), SAD (545,4 miliona) i Poljska (327,9 miliona).

Tek na sedmom mjestu je zemlja koja nije članica NATO - Izrael. Ipak, mora se reći da je tu riječ o 323,2 miliona evra, što je čak 10 puta više nego u 2022. Najveći dio izvoza odobren je nakon napada Hamasa na tu zemlju i najveći dio od dvjestotinak pojedinačnih stavki odnosi se na komponente protivvazdušne odbrane i komunikacione uređaje.

Nakon Izraela slijedi izvoz u Južnu Koreju (256,4 miliona), a tek iza su zemlje gdje se može postaviti pitanje ljudskih prava, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati (78,2 miliona evra do kraja novembra ove godine), Egipat (40,3 miliona), Katar (15,1 milion) i Saudijska Arabija (13,3 miliona), piše DW.

Zbog tog rekordnog izvoza njemačkog oružja nisu srećni ni političari vladajuće koalicije. Političar SPD-a Ralf Štegner je ocijenio da je to "loša vijest", jer su upravo ova koalicija i kancelar Olaf Šolc željeli da postave još stroža pravila i zakonom da zabrane svaki izvoz oružja u neku zemlju koja se nalazi u oružanom sukobu, prenosi RTCG.

No, realnost današnjeg svijeta zasjenila je takve namjere, pogotovo kada je riječ o pomoći Ukrajini. Koliko god da je Berlin bio uzdržan prilikom izdavanja dozvola za izvoz savremenog oružja, a posebno kod slanja njemačkih tenkova tipa Leopard 2, na pritisak i Kijeva i njemačkih saveznika ipak je odobren i izvoz tenkova, i izvoz teške artiljerije i izvoz sistema protivvazdušne odbrane kakve u stvari nema još ni sam Bundesver.

Time je ova vladajuća koalicija nadmašila sve rekorde vlade Angele Merkel: za njenih 16 godina samo je tri puta premašen iznos od sedam milijardi u njemačkom izvozu oružja i vojne opreme. S obzirom na to, lider Zelenih Omid Nuripur kaže da se zalaže za što skorije donošenje još strožeg zakona o izvozu oružja.

"Ovo je loša vijest i zato što ona mnogo govori o stanju u svijetu", rekao je Nuripur i dodao da vjeruje da bi baš zbog toga novi zakon trebalo donijeti već sljedeće godine.

Opozicioni demohrišćani (CDU/CSU) s druge strane ne vide u tim rezultatima neki problem. Štaviše, političar CDU Roderih Kizeveter traži od ove vlade da konačno dozvoli izvoz borbenih aviona "Eurofighter" Saudijskoj Arabiji.

To nećkanje Berlina samo je, kaže, dodatno pokvarilo odnose s drugim evropskim partnerima u proizvodnji tog aviona, a to na kraju može da dovede samo do toga da se Saudijska Arabija okrene od Zapada i oružje kupi negdje drugdje - Kina na primjer jedva čeka da tamo proda svoje oružje.

